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Рятувальники більше доби ліквідовують наслідки негоди на Кіровоградщині

Понеділок, 19 жовтня 2020, 04:37
Фото: ДСНС

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуації продовжують ліквідовувати наслідки буревію, що пройшов на Кіровоградщині вдень 17 жовтня. 

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Негода пошкодила близько 100 покрівель житлових будинків та повалила понад 50 дерев. 

Для ліквідації наслідків смерчу та буревію рятувальники провели роботи з розчищення 84 домоволодінь, розібрали аварійні елементи покрівель будинків, відкачали дощову воду. 

На місце негоди залучили більше 10 одиниць техніки та 52 співробітники ДСНС. 

Для всіх бажаючих розгорнули мобільний пункт обігріву. 

Нагадаємо: 

  • Ускладнені погодні умови 17-18 жовтня спричинили знеструмлення 43 населених пунктів у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях; у Кропивницькому двох постраждалих від негоди госпіталізували.

Українська правда
Теми: ДСНСстихійне лихоКіровоградська область


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