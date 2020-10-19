Рятувальники більше доби ліквідовують наслідки негоди на Кіровоградщині

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуації продовжують ліквідовувати наслідки буревію, що пройшов на Кіровоградщині вдень 17 жовтня.

Джерело: повідомлення ДСНС

Деталі: Негода пошкодила близько 100 покрівель житлових будинків та повалила понад 50 дерев.

Для ліквідації наслідків смерчу та буревію рятувальники провели роботи з розчищення 84 домоволодінь, розібрали аварійні елементи покрівель будинків, відкачали дощову воду.

На місце негоди залучили більше 10 одиниць техніки та 52 співробітники ДСНС.

Для всіх бажаючих розгорнули мобільний пункт обігріву.

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