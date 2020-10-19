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Спасатели более суток ликвидируют последствия непогоды на Кировоградщине

Понедельник, 19 октября 2020, 04:37
ФОТО: ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия урагана, который прошел в Кировоградской области днем ​​17 октября.

Источник: сообщение ГСЧС

Детали: Непогода повредила около 100 кровель жилых домов и повалила более 50 деревьев.

Для ликвидации последствий смерча и урагана спасатели провели работы по расчистке 84 домовладений, разобрали аварийные элементы кровель домов, откачали дождевую воду.

На место непогоды привлекли более 10 единиц техники и 52 сотрудника ГСЧС.

Для всех желающих развернули мобильный пункт обогрева.

Напомним: 

  • Сложные погодные условия 17-18 октября привели к обесточиванию 43 населенных пунктов в Черниговской, Донецкой и Кировоградской областях; в Кропивницком двух пострадавших от непогоды госпитализировали.

Украинская правда
Темы: ГСЧСстихийное бедствиеКировоградская область


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