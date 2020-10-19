Спасатели более суток ликвидируют последствия непогоды на Кировоградщине
Понедельник, 19 октября 2020, 04:37
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия урагана, который прошел в Кировоградской области днем 17 октября.
Источник: сообщение ГСЧС
Детали: Непогода повредила около 100 кровель жилых домов и повалила более 50 деревьев.
Для ликвидации последствий смерча и урагана спасатели провели работы по расчистке 84 домовладений, разобрали аварийные элементы кровель домов, откачали дождевую воду.
На место непогоды привлекли более 10 единиц техники и 52 сотрудника ГСЧС.
Для всех желающих развернули мобильный пункт обогрева.
Напомним:
- Сложные погодные условия 17-18 октября привели к обесточиванию 43 населенных пунктов в Черниговской, Донецкой и Кировоградской областях; в Кропивницком двух пострадавших от непогоды госпитализировали.
Украинская правда