Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

Понеділок, 19 жовтня 2020, 06:44
Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу
Фото: Ельдар Сарахман, УП

17 жовтня у світі від коронавірусу загинула 3971 особа. Україна займає 9 позицію серед інших держав за цим показником. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Після України йде Франція, хоча останні дні там фіксується найбільше число заражень. Зокрема за останню добу COVID-19 підтвердили у майже 30 тисяч французів, що у 5 разів перевищує кількість зареєстрованих в Україні випадків. Водночас число летальних випадків за добу у Франції менше. 

 

Загалом за 17 жовтня у світі зафіксували майже 325 тисяч нових хворих на коронавірус. Значну кількість випадків, окрім США та Індії, виявили у Великій Британії та Росії. 

Україна у цьому списку наразі посіла 15 місце, обійшовши Чехію та Румунію. 

Наразі у світі зареєстрували 40,2 млн випадків захворювання. Із них летальних 1,1 млн, одужали – більше 30 млн, хворіють – близько 9 млн.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Протягом суботи, 17 жовтня, в Україні зафіксували ще 5231 випадок COVID-19, при цьому 90 заражених померли.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: