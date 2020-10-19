Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

17 жовтня у світі від коронавірусу загинула 3971 особа. Україна займає 9 позицію серед інших держав за цим показником.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Після України йде Франція, хоча останні дні там фіксується найбільше число заражень. Зокрема за останню добу COVID-19 підтвердили у майже 30 тисяч французів, що у 5 разів перевищує кількість зареєстрованих в Україні випадків. Водночас число летальних випадків за добу у Франції менше.

Загалом за 17 жовтня у світі зафіксували майже 325 тисяч нових хворих на коронавірус. Значну кількість випадків, окрім США та Індії, виявили у Великій Британії та Росії.

Україна у цьому списку наразі посіла 15 місце, обійшовши Чехію та Румунію.

Наразі у світі зареєстрували 40,2 млн випадків захворювання. Із них летальних 1,1 млн, одужали – більше 30 млн, хворіють – близько 9 млн.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: