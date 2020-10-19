Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки

17 октября в мире от коронавируса погибла 3971 человек. Украина занимает 9 место среди других государств по этому показателю.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: После Украины идет Франция, хотя последние дни там фиксируется наибольшее число заражений. В частности за последние сутки COVID-19 подтвердили почти у 30 000 французов,что в 5 раз превышает количество зарегистрированных в Украине за это время случаев. В то же время число летальных случаев за сутки во Франции меньше.

В общем 17 октября в мире зафиксировали почти 325 тысяч новых больных коронавирусом. Значительное количество случаев, кроме США и Индии, обнаружили в Великобритании и России.

Украина в этом списке пока заняла 15 место, обойдя Чехию и Румынию.

Сейчас в мире зарегистрировали 40,2 млн случаев заболевания. Из них летальных 1,1 млн, выздоровели – более 30 млн, болеют – около 9 млн.

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