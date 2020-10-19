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Найманці вели вогонь із гранатометів, але загрози нашим військовим не було – ООС

Понеділок, 19 жовтня 2020, 07:35

18 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет".

Деталі: У штабі стверджують, що постріли не несли загрози нашим військовим, тому у відповідь ЗСУ зброю не застосовували. 

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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