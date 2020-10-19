Наемники вели огонь из гранатометов, но угрозы нашим военным не было – ООС
Понедельник, 19 октября 2020, 07:35
18 октября вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня около Авдеевки.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Оба факта задокументировано на участке в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет".
Детали: В штабе утверждают, что выстрелы не несли угрозы нашим военным, поэтому в ответ ВСУ оружие не применяли.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Украинская правда