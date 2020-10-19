"Ремдесивір" везуть до України, хоча смертність від COVID він майже не знижує

Препарат "Ремдесивір" закуплений і транспортується до України, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Він закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України". І зараз він транспортується на територію України, тому найближчим часом з’явиться. Так, це препарат, який першим показав, що при його застосуванні зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й зменшується кількість летальних випадків".

Довідка: 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.

За даними МОЗ, смертність від COVID-19 в Україні становить менш як 2%.