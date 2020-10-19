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"Ремдесивир" везут в Украину, хотя смертность от COVID он почти не снижает

Понедельник, 19 октября 2020, 08:41

Препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Источник: Ляшко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится.

Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев".

Справка: 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. Интервью с заместителем министра записывали за день до этого.

По данным Минздрава, смертность от COVID-19 в Украине составляет менее 2%.

Темы: медицинакоронавирусCovid-2019Минздрав


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