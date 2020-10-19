У неділю COVID діагностували 4 766 жителям України

За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: З початку березня в Україні виявили вже 303 638 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, із них 5 673 стали летальними, а 126 489 осіб одужали.

Зараз на COVID-19 хворіють 171 476 жителів країни.

За останню добу найбільший приріст хворих мають такі регіони:

Харківська область - 595 нових випадків, 6 летальних.

Київ - 385 нових випадків, 5 летальних. Крім того, в Київській області - 240 нових випадків, 3 летальних.

Одеська область -350 випадків, без втрат.

Житомирська область - 308 нових випадків 1 летальний.

Львівська область - 259 нових випадків, 10 летальних.

Сумська область - 254 нових випадки, 1 летальний.

Хмельницька область - 217 нових хворих, 3 людини померли.

Чернівецька область - 207 нових випадків, 4 летальних.

Івано-Франківська область - 186 нових хворих, 4 пацієнти померли.

Один із тих 66-ти, хто потрапив у статистику смертності від COVID-19 за неділю, - 8-річний хлопчик, який помер від запалення легень у суботу. в Коломиї.

За останню добу було зроблено 25 739 тестувань, із них 22 543 методом ПЦР та 3 196 методом ІФА.