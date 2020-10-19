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В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины

Понедельник, 19 октября 2020, 08:52

За воскресенье, 18 октября, диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям, 66 больных умерли, 1 112 человек выздоровели, госпитализировали 644 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

С начала марта в Украине обнаружили уже 303 638 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 673 стали летальными, а 126 489 человек выздоровели.

Сейчас COVID-19 болеют 171 476 жителей страны.

За последние сутки было сделано 25 739 тестирований, из них 22 543 методом ПЦР и 3 196 методом ИФА.

 

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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