В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины

За воскресенье, 18 октября, диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям, 66 больных умерли, 1 112 человек выздоровели, госпитализировали 644 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: С начала марта в Украине обнаружили уже 303 638 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 673 стали летальными, а 126 489 человек выздоровели.

Сейчас COVID-19 болеют 171 476 жителей страны.

За последние сутки наибольший прирост больных имеют такие регионы:

Харьковская область - 595 новых случаев, 6 летальных.

Киев - 385 новых случаев, 5 летальных. Кроме того, в Киевской области - 240 новых случаев, 3 летальных.

Одесская область -350 случаев, без потерь.

Житомирская область - 308 новых случаев 1 летальный.

Львовская область - 259 новых случаев, 10 летальных.

Сумская область - 254 новых случая, 1 летальный.

Хмельницкая область - 217 новых больных, 3 человека умерли.

Черновицкая область - 207 новых случаев, 4 летальных.

Ивано-Франковская область - 186 новых больных, 4 пациента умерли.

Один из тех 66-ти, кто попал в статистику смертности от COVID-19 за воскресенье, - 8-летний мальчик, который умер от воспаления легких в субботу. в Коломые

За последние сутки было сделано 25 739 тестирований, из них 22 543 методом ПЦР и 3 196 методом ИФА.