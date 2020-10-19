На Франківщині через COVID помер 8-річний хлопчик

В Івано-Франківській області від пневмонії через COVID-19 помер хлопчик 8 років, якого доставили в лікарню у важкому стані.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 жовтня

Пряма мова: "За останню добу у нас зафіксовано 66 летальних випадків. У тому числі, у нас є летальний випадок дитини. Зафіксовано в Івано-Франківській області. Це хлопчик 8 років.

Поступив у вкрай важкому стані в лікарню в четвер ввечері. О 21-й годині був госпіталізований відразу у відділення реанімації у дуже важкому стані, з пневмоніями, з ускладненнями дуже серйозними. Був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі боролися за його стан. У п'ятницю йому був зроблений ПЛР, (тест), підтверджений був COVID-19.

На жаль, 17 числа, в суботу, він помер. Лікарі не змогли його врятувати".

Деталі: У мерії Івано-Франківська уточнили, що хлопчик помер у лікарні міста Коломия.

Раніше Степанов повідомляв про три смертельних випадки серед неповнолітніх, у яких було виявлено коронавірус.

18 жовтня COVID-19 підтвердився у 217 дітей, за весь час пандемії - у 18 553 дітей (це 4,5% від усіх 303 638 випадків).