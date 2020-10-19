На Франковщине из-за COVID умер 8-летний мальчик

В Ивано-Франковской области от пневмонии из-за COVID-19 умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 октября

Прямая речь: "За последние сутки у нас зафиксировано 66 летальных случаев. В том числе, у нас есть летальный случай ребенка. Зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик 8 лет.

Поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером. В 21 час был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его состояние. В пятницу ему был сделан ПЦР, (тест), подтвержден был COVID-19.

К сожалению, 17 числа, в субботу, он умер. Врачи не смогли его спасти".

Детали: Ранее Степанов сообщал о трех смертельных случаях среди несовершеннолетних, у которых был обнаружен коронавирус.

18 октября COVID-19 подтвердился у 217 детей, за все время пандемии - у 18 553 детей (это 4,5% от всех 303 638 случаев).