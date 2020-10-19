Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На Франковщине из-за COVID умер 8-летний мальчик

Понедельник, 19 октября 2020, 08:56

В Ивано-Франковской области от пневмонии из-за COVID-19 умер мальчик 8 лет, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 октября

Прямая речь: "За последние сутки у нас зафиксировано 66 летальных случаев. В том числе, у нас есть летальный случай ребенка. Зафиксирован в Ивано-Франковской области. Это мальчик 8 лет.

Поступил в крайне тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером. В 21 час был госпитализирован сразу в отделение реанимации в очень тяжелом состоянии, с пневмониями, с осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его состояние. В пятницу ему был сделан ПЦР, (тест), подтвержден был COVID-19.

К сожалению, 17 числа, в субботу, он умер. Врачи не смогли его спасти".

Детали: Ранее Степанов сообщал о трех смертельных случаях среди несовершеннолетних, у которых был обнаружен коронавирус.

18 октября COVID-19 подтвердился у 217 детей, за все время пандемии - у 18 553 детей (это 4,5% от всех 303 638 случаев).

УП, обновлено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияздоровье


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки

Здоровая жизнь в Украине самая короткая среди стран Европы – исследование

видеоУбийство учителя во Франции: тысячи людей вышли на улицы

фото, видеоПротесты в Минске: десятки тысяч человек, снова задержания

видеоВойна в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части

В Минздраве рассказали, на какую категорию зараженных приходится 75% смертей от Covid

Все новости...
коронавирус
В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины
Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки
На Буковине в который раз обнаружили более 200 больных коронавирусом
Последние новости
09:14
Курс гривни к доллару колеблется около годовых минимумов
08:56
На Франковщине из-за COVID умер 8-летний мальчик
08:52
В воскресенье COVID диагностировали 4766 жителям Украины
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: летальность от COVID-19, захват воинской части Армении
07:35
Наемники вели огонь из гранатометов, но угрозы нашим военным не было – ООС
06:44
Пандемия: Украина 9-по числу жертв коронавируса за минувшие сутки
05:32
Более 150 протестующих против карантина задержали в Праге
04:37
Спасатели более суток ликвидируют последствия непогоды на Кировоградщине
03:42
На Буковине в который раз обнаружили более 200 больных коронавирусом
02:49
ЕС осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!