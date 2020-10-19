Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука

Дарницький районний суд Києва зобов’язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані та видавництво "Віват" видалити з твору інформацію про голову політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та заборонити розповсюдження друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

Джерело: засідання суду 19 жовтня

Пряма мова судді Марини Заставенко: "Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука на повагу до честі та гідності, недоторканості ділової репутації інформацію, поширену у книзі "Справа Василя Стуса".

Зобов’язати Кіпіані, ТОВ "Віват" видалити з книги "Справа Василя Стуса" інформацію про особу Віктора Медведчука. Заборонити Кіпіані та ТОВ "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука".

Деталі: Зокрема, суд визнав недостовірними та такими, що порушують особисті немайнові права Медведчука, кілька фраз з книги:

на сторінці 661 – "є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук",

на сторінці 664 – "Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання",

на сторінці 664 – "він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?",

на сторінці 7 – "розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук",

на сторінці 663 – "шістка комуністичної системи адвокат Медведчук",

на сторінці 664 – "злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи".

Суд також заборонив поширювати інформацію, яка міститься у конкретних розділах книги та дозволяє ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа твору, у ЗМІ, на радію, телебаченні та в інтернеті.

У решті позову Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" суд відмовив. Суд також відмовив у задоволенні позовних вимог до Приватного підприємства "Юнісофт".

Суддя постановила стягнути з Кіпіані та ТОВ "Віват" на користь Медведчука судовий збір по 768,4 гривні з кожного.

Сторони можуть оскаржити рішення упродовж 30 днів.

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна ;) Опубліковано Вахтанг Кіпіані Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Довідково: Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року та отримала низку премій.

Книга Кіпіані на 90% складається з архівних документів. Думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги.

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