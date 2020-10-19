Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке
Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.
Источник: заседание суда 19 октября
Прямая речь судьи Марины Заставенко: "Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса".
Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука".
Детали: В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука, несколько фраз из книги:
- на странице 661 – "является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук",
- на странице 664 – "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания",
- на странице 664 – "он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?",
- на странице 7 – "распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук",
- на странице 663 – "шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук",
- на странице 664 – "преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела".
Суд также запретил распространять информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги и позволяющую идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете.
В остальной части иска Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" суд отказал. Суд также отказал в удовлетворении исковых требований к ЧП "Юнисофт".
Судья постановила взыскать с Кипиани и ООО "Виват" в пользу Медведчука судебный сбор по 768,4 гривны с каждого.
Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.
"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна ;)Опубліковано Вахтанг Кіпіані Понеділок, 19 жовтня 2020 р.
Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.
Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий.
Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.
Читайте также: СТУС БЕЗ ШАНСА НА ЗАЩИТУ: медвежья услуга Медведчука
Роль Медведчука: Юрий Литвин и Василий Стус имели одного адвоката и погибли в одном лагере
"Дело Василия Стуса" на лаве подсудимых
Предыстория:
- В августе 2019 года Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требовал запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
- В издательстве "Vivat" считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги "Дело Василия Стуса".