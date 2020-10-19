Суд обязал удалить из книги о Стусе упоминания о Медведчуке

Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Виват" удалить из произведения информацию о председателе политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Источник: заседание суда 19 октября

Прямая речь судьи Марины Заставенко: "Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса".

Обязать Кипиани, ООО "Виват" удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО "Виват" распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука".

Детали: В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука, несколько фраз из книги:

на странице 661 – "является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук",

на странице 664 – "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания",

на странице 664 – "он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?",

на странице 7 – "распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук",

на странице 663 – "шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук",

на странице 664 – "преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела".

Суд также запретил распространять информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги и позволяющую идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете.

В остальной части иска Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" суд отказал. Суд также отказал в удовлетворении исковых требований к ЧП "Юнисофт".

Судья постановила взыскать с Кипиани и ООО "Виват" в пользу Медведчука судебный сбор по 768,4 гривны с каждого.

Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

"Іменем України". Суддя Заставенко вирішила, що 6 епізодів книги "Справа Василя Стуса" є неправдою. Два смішних моменти - не можу тепер згадувати всує тов. Медведчука, але називати "сином поліцая" можна ;) Опубліковано Вахтанг Кіпіані Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Справка: Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года и получила ряд премий.

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

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