У ЗСУ чергова смерть від коронавірусу – вже 14-та

Військовослужбовець з Київської області помер від коронавірусу, таким чином кількість смертей від COVID-19 у Збройних силах зросла до 14.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ЗСУ зафіксовано 14-й летальний випадок спричинений COVID-19. Військовослужбовець (Київська область) 29.09.2020 був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією. Позитивний результат ПЛР тестування 29.09.2020.

Незважаючи на проведену терапію у пацієнта наростали ознаки дихальної недостатності. 18.10.2020 стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату".

Деталі: Повідомляється, що військовий мав хронічні супутні захворювання.

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 29 нових випадків коронавірусу, загалом станом на 19 жовтня кількість хворих у збройних силах сягнула 1060 осіб.

6 людей госпіталізовані. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи.

Всього за час пандемії одужали 3270 осіб.

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