Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ чергова смерть від коронавірусу – вже 14-та

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:17
У ЗСУ чергова смерть від коронавірусу – вже 14-та
Фото m.azh.kz

Військовослужбовець з Київської області помер від коронавірусу, таким чином кількість смертей від COVID-19 у Збройних силах зросла до 14.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ЗСУ зафіксовано 14-й летальний випадок спричинений COVID-19. Військовослужбовець (Київська область) 29.09.2020 був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією. Позитивний результат ПЛР тестування 29.09.2020.

Незважаючи на проведену терапію у пацієнта наростали ознаки дихальної недостатності. 18.10.2020 стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату".

Деталі: Повідомляється, що військовий мав хронічні супутні захворювання.

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 29 нових випадків коронавірусу, загалом станом на 19 жовтня кількість хворих у збройних силах сягнула 1060 осіб.

6 людей госпіталізовані. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи.  

Всього за час пандемії одужали 3270 осіб.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силикоронавірусжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Збройні сили
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: