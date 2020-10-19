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У ЗСУ чергова смерть від коронавірусу – вже 14-та

Понеділок, 19 жовтня 2020, 11:17

Військовослужбовець з Київської області помер від коронавірусу, таким чином кількість смертей від COVID-19 у Збройних силах зросла до 14.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ЗСУ зафіксовано 14-й летальний випадок спричинений COVID-19. Військовослужбовець (Київська область) 29.09.2020 був госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону з двобічною пневмонією. Позитивний результат ПЛР тестування 29.09.2020.

Незважаючи на проведену терапію у пацієнта наростали ознаки дихальної недостатності. 18.10.2020 стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату".

Деталі: Повідомляється, що військовий мав хронічні супутні захворювання.

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 29 нових випадків коронавірусу, загалом станом на 19 жовтня кількість хворих у збройних силах сягнула 1060 осіб.

6 людей госпіталізовані. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 453 особи.  

Всього за час пандемії одужали 3270 осіб.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.

Українська правда
Теми: Збройні силикоронавірусжертви


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