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В ВСУ очередная смерть от коронавируса – уже 14-ая

Понедельник, 19 октября 2020, 11:17
Фото m.azh.kz

Военнослужащий из Киевской области умер от коронавируса, таким образом количество смертей от COVID-19 в Вооруженных силах возросло до 14.

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай, вызванный COVID-19. Военнослужащий (Киевская область) 29.09.2020 был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона с двусторонней пневмонией. Положительный результат ПЦР тестирования 29.09.2020.

Несмотря на проводимую терапию у пациента нарастали признаки дыхательной недостаточности. 18.10.2020 состояние здоровья ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата".

Детали: Сообщается, что военный имел хронические сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса, в общем по состоянию на 19 октября количество больных в вооруженных силах достигло 1060 человек.

6 человек госпитализированы. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 453 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 3270 человек.

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • За воскресенье, 18 октября, диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям, 66 больных умерли, 1 112 человек выздоровели, госпитализировали 644 человека.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыкоронавирусжертвы


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