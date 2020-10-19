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В Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:01

В Ірані у понеділок, 19 жовтня, почався другий раунд переговорів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться заяві заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, оприлюдненій в офіційному акаунті МЗС у Twitter.

"Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752", - розповів Єнін. 

За його словами, переговори, під час яких працюватимуть три робочі групи, триватимуть два дні.

"Перемовники обговорять подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій", - розповів Єнін.

Раніше Єнін повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть. Він пояснив це тим, що Україна наразі перебуває у процесі погодження спільної переговорної позиції з міжнародними партнерами.

Перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в Ірані


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