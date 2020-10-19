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В Иране стартовал второй раунд переговоров о сбитии самолета МАУ

Понедельник, 19 октября 2020, 12:01

В Иране в понедельник, 19 октября, начался второй раунд переговоров по делу о сбитии самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, обнародованном в официальном аккаунте МИД в Twitter.

"Начали второй раунд переговоров с Ираном о сбитии самолета МАУ рейса PS752", - рассказал Енин.

По его словам, переговоры, в ходе которых будут работать три рабочие группы, продлятся два дня.

"Переговорщики обсудят дальнейший ход расследования и другие важные аспекты - авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций", - рассказал Енин.

Ранее Енин сообщил, что компенсации в этот раз обсуждать не будут. Он объяснил это тем, что Украина сейчас находится в процессе согласования совместной переговорной позиции с международными партнерами.

Первый раунд переговоров с иранской стороной состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: катастрофа МАУ в Иране
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