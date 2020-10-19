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У Києві 385 нових хворих на СOVID, 5 людей померли

Понеділок, 19 жовтня 2020, 12:16
Фото КМДА

За добу 18 жовтня у столиці зафіксували 385 нових випадків захворювання на коронавірус, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на пресконференції 19 жовтня

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили ще 385 хворих на коронавірус. П'ятеро людей померли". 

Деталі: Серед нових хворих 189 жінок віком від 18 до 96 років, 17 дівчаток від 5 до 17 років, 169 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв та 10 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

65 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 88, у Печерському – 58 та в Дніпровському районі – 54 випадки.

Станом на 19 жовтня у столиці вже 30 848 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 587 киян. Подолали хворобу 10 709 мешканців столиці, з них 13 за минулу добу. 

Станом на 19 жовтня у столичних лікарнях перебуває 1761 пацієнт з COVID. З них 29 дітей, 367 пацієнтів у важкому стані, 621 пацієнт – на кисневій підтримці та 31 – на ШВЛ.  

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


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