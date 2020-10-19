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В Киеве 385 новых больных СOVID, 5 человек умерли

Понедельник, 19 октября 2020, 12:16
Фото КГГА

За сутки 18 октября в столице зафиксировали 385 новых случаев заболевания коронавирусом, 5 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 19 октября

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 385 больных коронавирусом. Ппять человек умерли".

Детали: Среди новых больных 189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 17 девочек от 5 до 17 лет, 169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 10 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

65 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 88, в Печерском – 58 и в Днепровском районе – 54 случая.

По состоянию на 19 октября в столице уже 30 848 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 587 киевлян. Преодолели болезнь 10709 жителей столицы, из них 13 за минувшие сутки.

По состоянию на 19 октября в столичных больницах находится 1761 пациент с COVID. Из них 29 детей, 367 пациентов в тяжелом состоянии, 621 пациент – на кислородной поддержке и 31 – на ИВЛ.

Знать больше: Тяжесть протекания COVID-19 по анализу крови, заражение через поверхности и более долгий иммунитет. 7 новых исследований о коронавирусе

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • За воскресенье, 18 октября, диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям, 66 больных умерли, 1 112 человек выздоровели, госпитализировали 644 человека.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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