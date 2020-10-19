Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На дорозі у Києві спалахнула вантажівка

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:00
На дорозі у Києві спалахнула вантажівка

Біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху спалахнула вантажівка Mercedes.

Джерело: Facebook-сторінка "Києва.Оперативного"

Дослівно: "Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі.

Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання".

Деталі: Відзначається, що у результаті загорання обійшлося без потерпілих.

На місці події спостерігається затор.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київаваріядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: