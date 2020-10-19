На дорозі у Києві спалахнула вантажівка
Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:00
Біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху спалахнула вантажівка Mercedes.
Джерело: Facebook-сторінка "Києва.Оперативного"
Дослівно: "Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі.
Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання".
Деталі: Відзначається, що у результаті загорання обійшлося без потерпілих.
На місці події спостерігається затор.
Українська правда