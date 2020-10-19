Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

На дорозі у Києві спалахнула вантажівка

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:00

Біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху спалахнула вантажівка Mercedes.

Джерело: Facebook-сторінка "Києва.Оперативного"

Дослівно: "Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі.

Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання".

Деталі: Відзначається, що у результаті загорання обійшлося без потерпілих.

На місці події спостерігається затор.

Українська правда
Теми: Київаваріядороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад

В Україні не лишилося області, готової до послаблення карантину

документ Суд зобов’язав видалити з книги про Стуса згадки про Медведчука

У неділю COVID діагностували 4 766 жителям України

Пандемія: Україна 9-та за числом жертв коронавірусу за минулу добу

Здорове життя в Україні найкоротше серед країн Європи – дослідження

Усі новини...
Київ
Обладнати "COVID-госпіталі" поза лікарнями можуть в Києві, Одесі та на Донеччині
У Києві 385 нових хворих на СOVID, 5 людей померли
У Києві – ще 453 зараження коронавірусом, десятки хворих шпиталізували
Останні новини
13:39
Обладнати "COVID-госпіталі" поза лікарнями можуть в Києві, Одесі та на Донеччині
13:39
Ставки за депозитами в гривні знову знизилися
13:38
відеоПеремир'я між Вірменією і Азербайджаном протрималося менше доби: тривають важкі бої
13:24
Окремі родичі загиблих у збитому літаку "МАУ" подали позов проти Ірану у США
13:23
Держава виявила операцій з відмивання коштів на 60 мільярдів
13:00
відеоНа дорозі у Києві спалахнула вантажівка
12:57
У Білорусі в неділю затримали 280 учасників протесту – МВС
12:48
Польща після низки антирекордів відкриє ковідний госпіталь на стадіоні в Варшаві
12:37
"Нафтогаз" випускає євробонди – медіа
12:30
Після "перемоги Медведчука" книгу про Стуса розкупили, буде новий наклад
Усі новини...