На дорозі у Києві спалахнула вантажівка

Біля метро "Лівобережна" у Києві під час руху спалахнула вантажівка Mercedes.

Джерело: Facebook-сторінка "Києва.Оперативного"

Дослівно: "Поблизу із станцією метро "Лівобережна" сталося займання у вантажівки Mercedes (60MG064), яка знаходилася у русі.

Пожежні рятувальники ДСНС ліквідували займання".

Деталі: Відзначається, що у результаті загорання обійшлося без потерпілих.

На місці події спостерігається затор.