На дороге в Киеве загорелся грузовик
Понедельник, 19 октября 2020, 13:00
Возле метро "Левобережная" в Киеве во время движения загорелся грузовик Mercedes.
Источник: Facebook-страница "Киева.Оперативного"
Дословно: "Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание грузовика Mercedes (60MG064), который находился в движении.
Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание".
Детали: Отмечается, что в результате возгорания обошлось без пострадавших.
На месте события наблюдается пробка.
Украинская правда