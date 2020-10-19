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На дороге в Киеве загорелся грузовик

Понедельник, 19 октября 2020, 13:00

Возле метро "Левобережная" в Киеве во время движения загорелся грузовик Mercedes.

Источник: Facebook-страница "Киева.Оперативного"

Дословно: "Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание грузовика Mercedes (60MG064), который находился в движении.

Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание".

Детали: Отмечается, что в результате возгорания обошлось без пострадавших.

На месте события наблюдается пробка.

Украинская правда
Темы: Киевавариядороги


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