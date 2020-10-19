На дороге в Киеве загорелся грузовик

Возле метро "Левобережная" в Киеве во время движения загорелся грузовик Mercedes.

Источник: Facebook-страница "Киева.Оперативного"

Дословно: "Вблизи со станцией метро "Левобережная" произошло возгорание грузовика Mercedes (60MG064), который находился в движении.

Пожарные спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание".

Детали: Отмечается, что в результате возгорания обошлось без пострадавших.

На месте события наблюдается пробка.