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Окремі родичі загиблих у збитому літаку "МАУ" подали позов проти Ірану у США

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:24

Окремі родичі загиблих пасажирів рейсу МАУ PS752, збитого іранськими військовими, подали позов проти Ірану у Федеральному суді у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі юридичної фірми Herischi & Associates, розташованої у Вашингтоні, яка забезпечуватиме юридичний супровід справи.

Позов ініціювали родичі декількох американців, загиблих у збитому "Боїнгу". Його подають проти уряду Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції.

У позові їх звинувачують у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації, замовчуванні фактів та приховуванні і знищенні ключових доказів. Зазначається, що позов готували у координації з іншими схожими позовами проти Ірану. 

"Позивачі сподіваються, що ця справа буде дієвим кроком для притягнення винних до відповідальності. На жаль, родичі жертв не мають жодної довіри до розслідування цього злочину тими, хто його і скоїв, та здатності іранської судової системи вершити правосуддя", - йдеться у релізі юридичної фірми.

Зазначимо, що Україна як держава веде перемовини з Іраном разом з іншими країнами, чиї громадяни загинули на борту збитого літака, але не може перешкоджати родичам загиблих у "Боїнгу" українців подавати такі позови, якщо вони захочуть це зробити. 

Одночасно подавати особистий позов та розраховувати на компенсацію за підсумками перемовин на державному рівні - юридично неможливо. 

Нагадаємо, сьогодні в Ірані розпочався другий раунд перемовин щодо збитого літака МАУ. 

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в ІранісудСШАІран
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