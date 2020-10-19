Отдельные родственники погибших в сбитом самолете МАУ подали иск против Ирана в США

Отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Herischi & Associates, расположенной в Вашингтоне, которая обеспечит юридическое сопровождение дела.

Иск инициировали родственники нескольких американцев, погибших в сбитом "Боинга". Его подают против правительства Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.

В иске их обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров гражданской авиации, замалчивании фактов и сокрытии и уничтожении ключевых доказательств. Отмечается, что иск готовили в координации с другими похожими исками против Ирана.

"Истцы надеются, что это дело будет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. К сожалению, родственники жертв не имеют никакого доверия к расследованию этого преступления теми, кто его и совершил, и способности иранской судебной системы вершить правосудие", - говорится в релизе юридической фирмы.

Отметим, что Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту сбитого самолета, но не может препятствовать родственникам погибших в "Боинге" подавать такие иски, если они захотят это сделать.

Одновременно подавать личный иск и рассчитывать на компенсацию по итогам переговоров на государственном уровне - юридически невозможно.

Напомним, сегодня в Иране начался второй раунд переговоров по поводу сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.