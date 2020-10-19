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Оборудовать "COVID-госпитали" вне больниц могут в Киеве, Одессе и Донецкой области

Понедельник, 19 октября 2020, 13:39
Офис президента

Правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Источник: Офис президента

Детали: Представители правительства давали отчет на очередном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине

Отмечается, что 571 миллион гривен субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти кровати для использования в ургентных ситуациях.

Прямая речь Зеленского: "Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах будет достаточно коек, обеспеченных кислородом".

Дополнительно: Министерство здравоохранения доложило, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. - свободны.

Зеленский также отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевОфис президента


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