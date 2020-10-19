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Перемир'я між Вірменією і Азербайджаном протрималося менше доби: тривають важкі бої

Понеділок, 19 жовтня 2020, 13:38

Домовленість про припинення вогню між Вірменією і Азербайджаном не протрималася і доби, обидві сторони звинуватили один одного в загостренні бойових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу, 17 жовтня, міністерства закордонних справ двох країн зробили заяви, оголосивши "гуманітарне перемир'я з 18 жовтня 00:00 за місцевим часом".

Однак вже в неділю Міністерство оборони Азербайджану заявило, що Вірменія обстріляла Агдамський район, що межує з Нагорним Карабахом, повідомляє Reuters.

Вірменія заперечувала ці звинувачення і стверджувала, що азербайджанська армія за ніч двічі відкрила вогонь і відмовляється дозволити забрати поранених солдатів з поля бою. Азербайджан заявив, що його сили тільки що відповідали на вірменський вогонь.

Пізніше азербайджанські військові опублікували відео з міст в Нагірному Карабаху, які були зайняті ними в ході наступу на південному напрямку, зокрема, з Фізулі і Гадруту.

На вулицях Фізулі не видно людей, місцеве населення, ймовірно, покинуло місто до входження туди азербайджанської армії.

Офіційний Баку ще 13 жовтня стверджував, що взяв Гадрут - один з найбільших населених пунктів в зоні конфлікту.

Також Азербайджан опублікував відео з захопленої військової частини і позицій Вірменії з кинутої бойовою технікою, боєприпасами і зброєю.

Прессекретар Міноборони Вірменії написала на своїй сторінці в Facebook, що на південному напрямку тривають запеклі бої.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вже домовлялися про перемир'я з 12 жовтня і тоді ця домовленість також протрималася всього кілька годин.

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанАрменіявійна


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