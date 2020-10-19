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Перемирие между Арменией и Азербайджаном продержалось менее суток: продолжаются тяжелые бои

Понедельник, 19 октября 2020, 13:38

Договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном не продлилась и суток, обе стороны обвинили друг друга в обострении боевых действий.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу, 17 октября, министерства иностранных дел двух стран сделали заявления, объявив "гуманитарное перемирие с 18 октября 00:00 по местному времени".

Однако уже в воскресенье Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения обстреляла Агдамский район, граничащий с Нагорным Карабахом, сообщает Reuters.

Армения отрицала эти обвинения и утверждала, что азербайджанская армия за ночь дважды открыла огонь и отказывается позволить забрать раненых солдат с поля боя. Азербайджан заявил, что его силы только что отвечали на армянский огонь.

Позже азербайджанские военные опубликовали видео из городов в Нагорном Карабахе, которые были заняты ими в ходе наступления на южном направлении, в частности, Физули и Гадрут.

На улицах Физули не видно людей, местное население, вероятно, покинуло город до вхождения туда азербайджанской армии.

Официальный Баку еще 13 октября утверждал, что взял Гадрут - один из крупнейших населенных пунктов в зоне конфликта.

Также Азербайджан опубликовал видео из захваченной воинской части и позиций Армении с брошенной боевой техникой, боеприпасами и оружием.

Пресс-секретарь Минобороны Армении написала на своей странице в Facebook, что на южном направлении идут ожесточенные бои.

Напомним, Армения и Азербайджан уже договаривались о перемирии с 12 октября и тогда эта договоренность также продержалась всего несколько часов.

Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна


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