У Карпатах сніжить, на Драгобраті уже 7 см
Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:45
У Карпатах іде сніг, на гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7см, на горі Піп Іван температура повітря уже мінусова.
Джерело: Василь Молдавчук та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, snig.info
Деталі: Василь Молдавчук опублікував відео у соцмережі, на якому видно, що на Драгобраті сніжить, уся земля вкрита снігом.
Про це ж свідчать камери snig.info.
Також вкрита снігом г. Піп Іван Чорногірський. Вранці 18 жовтня температура повітря там опустилась до -2°С.
Українська правда