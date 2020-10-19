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У Карпатах сніжить, на Драгобраті уже 7 см

Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:45
У Карпатах сніжить, на Драгобраті уже 7 см
ФОТО ВАСИЛИЯ МОЛДАВЧУКА З FACEBOOK 

У Карпатах іде сніг, на гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7см, на горі Піп Іван температура повітря уже мінусова.

Джерело: Василь Молдавчук та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, snig.info

Деталі: Василь Молдавчук опублікував відео у соцмережі, на якому видно, що на Драгобраті сніжить, уся земля вкрита снігом.

Про це ж свідчать камери snig.info. 

 

Також вкрита снігом г. Піп Іван Чорногірський. Вранці 18 жовтня температура повітря там опустилась до -2°С.

 
Фото Василя Молдавчука з facebook 

Українська правда
Теми: Карпатипогода
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