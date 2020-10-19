У Карпатах сніжить, на Драгобраті уже 7 см

У Карпатах іде сніг, на гірськолижному курорті Драгобрат намело близько 5-7см, на горі Піп Іван температура повітря уже мінусова.

Джерело: Василь Молдавчук та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, snig.info

Деталі: Василь Молдавчук опублікував відео у соцмережі, на якому видно, що на Драгобраті сніжить, уся земля вкрита снігом.

Про це ж свідчать камери snig.info.

Також вкрита снігом г. Піп Іван Чорногірський. Вранці 18 жовтня температура повітря там опустилась до -2°С.