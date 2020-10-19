В Карпатах идет снег, на Драгобрате уже 7 см
Понедельник, 19 октября 2020, 14:45
В Карпатах идет снег, на горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7см, на горе Поп Иван температура воздуха уже минусовая.
Источник: Василий Молдавчук и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, snig.info
Детали: Василий Молдавчук опубликовал видео в соцсети, на котором видно, что на Драгобрате метель, вся земля покрыта снегом.
Об этом свидетельствуют и камеры snig.info.
Также покрыта снегом г. Поп Иван Черногорский. Утром 18 октября температура воздуха там опустилась до -2°С.
Украинская правда