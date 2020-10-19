В Карпатах идет снег, на Драгобрате уже 7 см

В Карпатах идет снег, на горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7см, на горе Поп Иван температура воздуха уже минусовая.

Источник: Василий Молдавчук и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, snig.info

Детали: Василий Молдавчук опубликовал видео в соцсети, на котором видно, что на Драгобрате метель, вся земля покрыта снегом.

Об этом свидетельствуют и камеры snig.info.

Также покрыта снегом г. Поп Иван Черногорский. Утром 18 октября температура воздуха там опустилась до -2°С.