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В Карпатах идет снег, на Драгобрате уже 7 см

Понедельник, 19 октября 2020, 14:45
В Карпатах идет снег, на Драгобрате уже 7 см
ФОТО ВАСИЛИЯ МОЛДАВЧУКА C FACEBOOK 

В Карпатах идет снег, на горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7см, на горе Поп Иван температура воздуха уже минусовая.

Источник: Василий Молдавчук и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, snig.info

Детали: Василий Молдавчук опубликовал видео в соцсети, на котором видно, что на Драгобрате метель, вся земля покрыта снегом.

Об этом свидетельствуют и камеры snig.info.

 

Также покрыта снегом г. Поп Иван Черногорский. Утром 18 октября температура воздуха там опустилась до -2°С. 

 
Фото Василия Молдавчука c facebook 

Украинская правда

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Темы: Карпатыпогода
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