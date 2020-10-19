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Верещук витратила на виборчу кампанію втричі більше, ніж її партія – "Чесно"

Понеділок, 19 жовтня 2020, 18:33

Київська територіальна виборча комісія опублікувала частину проміжних фінансових звітів кандидатів. Виборчий фонд кандидатки від партії "Слуга народу" Ірини Верещук на 100% профінансувала місцева партійна організація.

Джерело: "Чесно"

Деталі: Кампанію  Верещук повністю оплатила Київська міська партійна організація "Слуги народу" зі свого рахунку. У проміжному звіті зазначено більш ніж 25 мільйонів гривень. У свою чергу київський осередок декларує у звіті понад 6,7 мільйона гривень, що є його власними грошима. Тож обидва виборчі фонди профінансували коштами партії, походження яких не відоме. Про внески на поточні партійні рахунки "Слуга народу" звітуватиме вже після виборів.

Наразі на агітацію Верещук витрачено трохи більш ніж 22 мільйони. Левова частка припадає на оплату ефірного часу на телебаченні – 14,7 мільйона. Вартість зовнішньої реклами кандидатки від початку виборчої кампанії перевищила 5,6 мільйона. За рекламу в інтернеті, відповідно до звіту, сплатили майже 1,3 мільйона, з них у Facebook – 784 тисячі гривень. Також друкували агітаційні листівки, виготовляли брендовані захисні маски та силіконові браслети.

На розповсюдження друкованої продукції з виборчого фонду Верещук не витрачено жодної копійки, хоча агітаційні листівки роздавали з рук у руки. Це могли бути волонтери, або оплату цих послуг могли здійснити з рахунку осередку, або ж заплатити готівкою, яка поза виборчим фондом. Рух моніторив, як працюють агітатори в Києві. Роздавачі листівок зізнавалися журналістам, що їм платять 500 гривень на день на руки. 

Примітно й те, що за виготовлення відеороликів з виборчого фонду кандидатки теж не платили.

Найбільша стаття видатків з рахунку осередку – майже 5,3 мільйона на зовнішню рекламу та рекламу в ліфтах. Також у звіті є витрати в розмірі 540 тисяч гривень на друк агітаційних матеріалів і значно скромніші порівняно з "пані мер" оплати зовнішньої реклами, ефірів на телебаченні тощо.

Нагадаємо: Генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник допомагав Верещук зі створенням передвиборчих відеороликів.

Знати більше: Битва технологів. Хто готує до виборів Кличка, Притулу і Верещук"

Теми: Слуга народуКиїввибори


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