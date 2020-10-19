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Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем ее партия – "Честно"

Понедельник, 19 октября 2020, 18:33
Верещук потратила на избирательную кампанию в три раза больше, чем ее партия – Честно

Киевская территориальная избирательная комиссия опубликовала часть промежуточных финансовых отчетов кандидатов. Избирательный фонд кандидата от партии "Слуга народа" Ирины Верещук на 100% профинансировала местная партийная организация.

Источник: "Честно"

Детали: Кампанию Верещук полностью оплатила Киевская городская партийная организация "Слуги народа" со своего счета. В промежуточном отчете указано более чем 25 млн гривен. В свою очередь киевский центр декларирует в отчете более 6,7 миллиона гривен, что является его собственными деньгами. Поэтому оба избирательные фонды профинансировали средствами партии, происхождение которых неизвестно. О взносах на текущие партийные счета "Слуга народа" отчитываться уже после выборов.

Сейчас на агитацию Верещук потрачено чуть более 22 миллионов. Львиная доля приходится на оплату эфирного времени на телевидении - 14,7 миллиона. Стоимость наружной рекламы кандидата от начала избирательной кампании превысила 5,6 миллиона. За рекламу в интернете, согласно отчету, оплатили почти 1,3 миллиона, из них в Facebook - 784 000 гривен. Также печатали агитационные листовки, изготавливали брендированные защитные маски и силиконовые браслеты.

На распространение печатной продукции из избирательного фонда Верещук не потрачено ни копейки, хотя агитационные листовки раздавали из рук в руки. Это могли быть волонтеры, или оплату этих услуг могли осуществить со счета организации, или же заплатить наличными, которые вне избирательного фонда. Движение мониторил, как работают агитаторы в Киеве. Раздатчики листовок признавались журналистам, что им платят 500 гривен в день на руки.

Примечательно и то, что за изготовление видеороликов из избирательного фонда кандидата тоже не платили.

Самая большая статья расходов со счета организации - почти 5,3 миллиона на наружную рекламу и рекламу в лифтах. Также в отчете есть расходы в размере 540 000 гривен на печать агитационных материалов и значительно скромнее по сравнению с "госпожа мэр" оплаты наружной рекламы, эфиров на телевидении и тому подобное.

Напомним: Генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник помогал Верещук с созданием предвыборных видеороликов.

Знать больше: "Битва технологов. Кто готовит к выборам Кличко, Притулу и Верещук"

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Темы: Слуга народаКиеввиборы
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