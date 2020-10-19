МЗС: Іран готовий забезпечити однакову компенсацію родичам всіх жертв збитого літака МАУ

Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака компанії "Міжнародні авіалінії України" незалежно від їхнього громадянства.

Як повідомляє "Європейська правда" про це заявили у пресслужбі МЗС України за підсумками зустрічі в Тегерані заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

"Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства", - зазначив Єнін.

Він підкреслив необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах", - наголосив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, в Ірані 19 жовтня почався другий раунд переговорів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими.

Раніше Єнін повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть. Він пояснив це тим, що Україна наразі перебуває у процесі погодження спільної переговорної позиції з міжнародними партнерами.

Перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.