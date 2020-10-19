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МЗС: Іран готовий забезпечити однакову компенсацію родичам всіх жертв збитого літака МАУ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 19:37

Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака компанії "Міжнародні авіалінії України" незалежно від їхнього громадянства.

Як повідомляє "Європейська правда" про це заявили у пресслужбі МЗС України за підсумками зустрічі в Тегерані заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

"Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їхнього громадянства", - зазначив Єнін.

Він підкреслив необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах", - наголосив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, в Ірані 19 жовтня почався другий раунд переговорів у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ іранськими військовими. 

Раніше Єнін повідомив, що компенсації цього разу обговорювати не будуть. Він пояснив це тим, що Україна наразі перебуває у процесі погодження спільної переговорної позиції з міжнародними партнерами.

Перший раунд переговорів з іранською стороною відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: Іранкатастрофа МАУ в Ірані
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