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МИД: Иран готов обеспечить одинаковую компенсацию родственникам всех жертв самолета МАУ

Понедельник, 19 октября 2020, 19:37

Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета компании "Международные авиалинии Украины" независимо от их гражданства.

Как сообщает "Европейская правда" об этом заявили в пресс-службе МИД Украины по итогам встречи в Тегеране заместителя министра иностранных дел Евгения Енина с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил Енин.

Он подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, в Иране 19 октября начался второй раунд переговоров по делу о сбитии самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Первый раунд переговоров с иранской стороной состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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