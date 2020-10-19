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Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Понеділок, 19 жовтня 2020, 22:36
Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу
фото: дмитро ларін, уп

Президент Володимир Зеленський запевнив, що критичною для медичної системи ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді в Україні введуть жорсткий карантин.

Джерело: Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Пряма мова Зеленського: "Критичною для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Якщо матимемо більше 9,5 тисяч інфікованих щодоби, ми будемо змушені запроваджувати жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім…

Ми можемо знизити кількість заражених і померлих, якщо зменшимо перебування громадян, особливо похилого віку, в місцях масового скупчення людей. Ідеться не лише про церкву, а й про будь-які приміщення та заходи".

Деталі: Він закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим.

Що було раніше: 17 жовтня Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджував, що МОЗ справиться з кількістю хворих до 10 тисяч.

16 жовтня в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109.

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірускарантинрелігія
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