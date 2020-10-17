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Ляшко: Жорсткий локдаун – виключно резервний момент

Субота, 17 жовтня 2020, 13:54

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що наразі система охорони здоров'я справляється з приростом хворих на COVID-19, а можливе запровадження жорсткого локдауну є "виключно резервним моментом".

Джерело: Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Сьогодні ми реєструємо по 5 000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися".

"Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил".

"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити".

Що передувало: За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксована найбільша добова кількість хворих на COVID-19 – 6 410 осіб та найбільша кількість летальних випадків – 109. При цьому одужало за добу 2 194 хворих.

16 жовтня в Україні було госпіталізовано 1089 хворих на COVID-19.

Теми: МОЗкарантинкоронавірус


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