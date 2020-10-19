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ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК

Понеділок, 19 жовтня 2020, 23:16
ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК за порушення Виборчого кодексу.

Джерело: Відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату Комісії

Дослівно: "Комісією було встановлено, що ця ТВК у встановлений законодавством строк не здійснила заходи із забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради, що в свою чергу порушує їхні права і права виборців.

Разом з тим Комісія констатувала, що станом на момент розгляду цього питання зазначена територіальна виборча комісія не забезпечила здійснення вказаних заходів".

Деталі: Відтак, ЦВК встановила факт грубого порушення ТВК Виборчого кодексу та достроково припинила повноваження всього її складу.

Окрім того, Комісія зобов’язала Івано-Франківську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів.

Також ЦВК звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові Комісії обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Нагадаємо: 13 жовтня ЦВК достроково звільнила весь склад Одеської міської ТВК.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибориІвано-Франківськ
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