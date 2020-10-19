ЦИК уволила полный состав Ивано-Франковской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Ивано-Франковской областной ТИК за нарушение Избирательного кодекса.

Источник: Отдел взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии

Дословно: "Комиссией было установлено, что эта ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и информационных буклетов местных организаций политических партий - субъектов избирательного процесса по очередным выборам депутатов Ивано-Франковского областного совета, что в свою очередь нарушает их права и права избирателей.

Вместе с тем Комиссия констатировала, что на момент рассмотрения этого вопроса указанная территориальная избирательная комиссия не обеспечила осуществление указанных мероприятий".

Детали: Следовательно, ЦИК установила факт грубого нарушения ТИК Избирательного кодекса и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Кроме того, Комиссия обязала Ивано-Франковский областной ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась к Национальной полиции для проведения проверки изложенных в постановлении Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.

Напомним: ЦИК досрочно освободила весь состав Одесской городской ТИК.