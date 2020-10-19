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Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Понеділок, 19 жовтня 2020, 23:54
Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський в щорічному традиційному посланні глави держави до Верховної Ради закличе громадян дотримуватися заходів для захисту від COVID-19, зробить акцент на створенні "Кримської платформи" і стратегії розвитку економіки Донбасу, а також на розвиток Збройних сил.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Офісі президента

Дослівно: "Президент закличе громадян дотримуватися вимог захисту від коронавірусної інфекції. Рекорди за кількістю хворих відбуваються щодня, на жаль, Україна не виняток. Адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки, але це не скасовує елементарних правил. Президент має намір звернутися до громадян, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки".

Деталі: У посланні Зеленського буде акцент на питанні Криму і створенні формату "Кримська платформа", спрямованого на координацію міжнародних зусиль щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова. Президент вже предметно обговорив цю ініціативу з країнами ЄС, Великою Британією, Канадою, Туреччиною, і багато хто висловив готовність приєднатися і брати в ній активну участь.

Джерело зазначає, що Зеленський має намір роз'яснити, чому необхідний новий економічний підхід до ситуації на Донбасі. "Уже сьогодні на вільних територіях Донецької та Луганської області ми будуємо новий Донбас, сильний, сучасний, безпечний і багатий. Але щоб зробити таким регіон, який найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови, потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької і Луганської областей, що містить податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами, і робота над нею вже розпочалася", - наголосив співрозмовник агентства.

Президент також у своєму посланні зробить акцент на розвитку Збройних сил України. "Були фейкові повістки до військкомату, страшилки, що Зеленський розвалить армію. Все це було. Але є незаперечні факти: в 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України, за часів корона-кризи він не зменшився ні на одну гривню. І не потрібно розганяти "зраду", що в 2021 році будуть скорочені кошти на армію. Крім того, Україна починає будувати дві військово-морські бази, для захисту Чорноморського регіону", - розповіло джерело.

Нагадаємо: 15 жовтня речниця голови держави Юлія Мендель повідомила, що 20 жовтня відбудеться послання президента до Верховної Ради, яке у квітні через карантин перенесли.

Зараз парламент також на карантині, але перед виборами збереться один раз - 20 жовтня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадакоронавірусКримармія
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