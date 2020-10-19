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Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ

Понедельник, 19 октября 2020, 23:54
Президент в Раде заговорит о COVID, Крыме, Донбассе и армии – СМИ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ежегодном традиционном послании главы государства к Верховной Раде призовет граждан соблюдать меры для защиты от COVID-19, сделает акцент на создании "Крымской платформы" и стратегии развития экономики Донбасса, а также на развитии Вооруженных сил.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента

Дословно: "Президент призовет граждан соблюдать требования защиты от коронавирусной инфекции. Рекорды по количеству заболевших происходят ежедневно, к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики, но это не отменяет элементарные правила. Президент намерен обратиться к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки".

Детали: В послании Зеленского будет акцент на вопрос Крыма и создания формата "Крымская платформа", направленного на координацию международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Президент уже предметно обсудил эту инициативу со странами ЕС, Великобританией, Канадой, Турцией, и многие выразили готовность присоединиться и принимать в ней активное участие.

Источник указал, что Зеленский намерен разъяснить, почему необходим новый экономический подход к ситуации на Донбассе. "Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс, сильный, современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия, нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам, и работа над ней уже началась", - подчеркнул собеседник агентства.

Президент также в своем послании сделает акцент на развитии Вооруженных сил Украины. "Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что Зеленский развалит армию. Все это было. Но есть неоспоримые факты: в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины, во времена корона-кризиса он не уменьшился ни на одну гривну. И не нужно разгонять "зраду", что в 2021 году будут сокращены средства на армию. Кроме того, Украина начинает строить две военно-морские базы, для защиты Черноморского региона", - рассказал источник.

Напомним: 15 октября пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что 20 октября состоится послание президента к Верховной Раде, которое в апреле из-за карантина перенесли.

Сейчас парламент также на карантине, но перед выборами соберется один раз - 20 октября.

Темы: ЗеленскийВерховная РадакоронавирусКрымармия
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