"Клоун", "брехун", "цуцик Путіна": як у США пройшли перші дебати Трампа та Байдена

У ніч на середу (за київським часом – вранці 30 вересня) у місті Клівленд відбулися президентські дебати між кандидатами від Республіканської та Демократичної партії, Дональдом Трампом та Джо Байденом.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", дискусія політиків виявилася безпрецедентно емоційною.

Усупереч досягнутій домовленості про правила дебатів, чинний президент Трамп переривав буквально кожну відповідь свого опонента, не зважаючи на зауваження ведучого, журналіста Fox News Кріса Воллеса, про те, що такі дії є порушенням.

Така тактика виявилася до певної міри успішною для Трампа, особливо у першій частині дебатів. Байден був помітно дезорієнтованим, збивався з думки, плутав слова і був змушений виправлятися, а згодом також почав перебивати опонента.

Кандидати у президенти США обмінялися також образливими висловами на адресу один одного, при чому Джо Байден був навіть жорсткішим. Реагуючи на дії Трампа, у дискусії, він називав чинного президента США "клоуном" та намагався зупинити його фразами на кшталт "А не заткнув би ти пельку" (Why don’t you shut up, man?).

Обидва кандидати під час дебатів постійно звинувачували один одного у брехні. Трамп також звертав увагу на заяви однопартійців Байдена, які представляють крайньо ліву частину Демпартії, через що його супернику доводилося виправдовуватися.

Дискусія політиків, що тривала півтори години, не зачіпала зовнішню політику, цю тему планують підняти під час наступних серій дебатів, що відбудуться у жовтні. Між тим, кандидати коротко обмінялися звинуваченнями із цього приводу. Байден, зокрема, назвав Трампа "цуциком Путіна" (Putin’s puppy).

Натомість Трамп звинуватив родину Байдена у зловживанні владою у той час як Джо Байден був віцепрезидентом, згадавши про те, що його син Хантер Байден почав "заробляти мільйони в Україні та у Китаї", попри те, що "до того ніде не працював".

У відповідь на ці закиди опонента обидва кандидати назвали слова іншого "повною брехнею", детальної дискусії з цього приводу не відбулося.

Також Дональд Трамп не став прямо засуджувати білий супрематизм – ідеологію білого расизму.



