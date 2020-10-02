Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:28
Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.
Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою.
Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою".
Валентина Романенко, УП