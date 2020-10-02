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Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:28
Офіс президента про плівки Лероса: суб’єктивна образлива думка

Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою.

Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою".

Що передувало: Гео Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії колишнього співголови фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Дениса Комарницького в столиці.

Лерос також заявив з трибуни парламенту, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький готують на нього напад.

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура подав заяви в Нацполіцію і Національне антикорупційне бюро в зв'язку озвученими його виключеним із фракції колегою Гео Леросом звинуваченнями.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Гео Лерос Офіс генпрокурора
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