Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою.

Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою".