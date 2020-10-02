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Офіс президента про "плівки Лероса": суб’єктивна образлива думка

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 13:28

Офіс президента не буде оцінювати звинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "На оприлюднених плівках розмова осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента. Там є суб’єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов’язані з розмовою.

Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс президента не може надавати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- чи відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка має бути прозорою".

Валентина Романенко, УП
Теми: Гео Лерос Офіс генпрокурора


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