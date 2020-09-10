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Бойовики намагаються викликати пожежу, обстрілюючи траву трасуючими кулями – ООС

Четвер, 10 вересня 2020, 18:54
Бойовики намагаються викликати пожежу, обстрілюючи траву трасуючими кулями – ООС

Російські найманці обстрілюють позиції Збройних сил України трасуючими кулями, щоб підпалити траву та спровокувати пожежу.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік наших позицій в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

У штабі нагадали, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Довідково: Трасуючий снаряд — різновид артилерійського снаряда спеціального призначення, що світиться в польоті і залишає за собою димний слід. Зазвичай в задній частині такого снаряда розташовується трасер — невеликий стакан, заповнений спеціальним піротехнічним складом. Трасер запалюється від горіння порохових газів у момент пострілу і дає добре помітне яскраве свічення.

Трасуючий снаряд володіє запалювальною дією при влученні в легкозаймистий об'єкт (стіг сіна, бак з парами палива).

Передісторія:

  • 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.
  • Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.
  • Однак 10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія і представники ОРДО висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійнабойові дії
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