Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало

18 жовтня у світі вилікувались від коронавірусу близько 239 тисяч хворих. У цей же день виявили COVID-19 у понад 337 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційними лідерами за темпами поширення захворювання залишаються США, Індія та Велика Британія. Водночас Росія із майже 16 000 нових хворих посідає у світі 4 місце. За нею слідує Бразилія із майже такою ж кількістю нових випадків.

У Франції, у порівнянні із попередніми днями, значно зменшилось число заражень: раніше позначка сягала 30 тисяч за добу, наразі зареєстрували 13 тисяч.

Водночас Україна перебуває на 17 місці серед інших країн за добовим приростом хворих та 16 – за кількістю летальних випадків.

За час пандемії зареєстрували 40,6 млн випадків захворювання на COVID-19, із них – 1,1 млн летальних. Вилікувались від коронавірусу вже 30,3 млн хворих.

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