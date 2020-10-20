Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало

Вівторок, 20 жовтня 2020, 05:21
Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало

18 жовтня у світі вилікувались від коронавірусу близько 239 тисяч хворих. У цей же день виявили COVID-19 у понад 337 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційними лідерами за темпами поширення захворювання залишаються США, Індія та Велика Британія. Водночас Росія із майже 16 000 нових хворих посідає у світі 4 місце. За нею слідує Бразилія із майже такою ж кількістю нових випадків. 

У Франції, у порівнянні із попередніми днями, значно зменшилось число заражень: раніше позначка сягала 30 тисяч за добу, наразі зареєстрували 13 тисяч. 

 

Водночас Україна перебуває на 17 місці серед інших країн за добовим приростом хворих та 16 – за кількістю летальних випадків. 

За час пандемії зареєстрували 40,6 млн випадків захворювання на COVID-19, із них – 1,1 млн летальних. Вилікувались від коронавірусу вже 30,3 млн хворих.  

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: