Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало

Вівторок, 20 жовтня 2020, 05:21

18 жовтня у світі вилікувались від коронавірусу близько 239 тисяч хворих. У цей же день виявили COVID-19 у понад 337 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Традиційними лідерами за темпами поширення захворювання залишаються США, Індія та Велика Британія. Водночас Росія із майже 16 000 нових хворих посідає у світі 4 місце. За нею слідує Бразилія із майже такою ж кількістю нових випадків. 

У Франції, у порівнянні із попередніми днями, значно зменшилось число заражень: раніше позначка сягала 30 тисяч за добу, наразі зареєстрували 13 тисяч. 

 

Водночас Україна перебуває на 17 місці серед інших країн за добовим приростом хворих та 16 – за кількістю летальних випадків. 

За час пандемії зареєстрували 40,6 млн випадків захворювання на COVID-19, із них – 1,1 млн летальних. Вилікувались від коронавірусу вже 30,3 млн хворих.  

Знати більше: Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За неділю, 18 жовтня, діагноз COVID-19 в Україні підтвердили 4 766 особам, 66 хворих померли, 1 112 осіб одужали, госпіталізували 644 особи. 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 

Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Facebook видалив сторінку Деркача

За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової

Усі новини...
коронавірус
"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль
Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ
Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу
Останні новини
05:21
Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало
04:26
ФотоВнаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син
03:32
Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі
02:44
"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль
01:59
Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19
01:21
Росія виділить 8 млрд рублів на опріснення води в Криму
00:46
У російському сегменті МКС зламався туалет
00:17
У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 
23:54
Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ
23:16
ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК
Усі новини...