Пандемия: за сутки заболели 100 тысяч больше человек, чем выздоровели

18 октября в мире вылечились от коронавируса около 239 тысяч больных. В этот же день обнаружили COVID-19 более чем 337 тысяч человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Традиционными лидерами по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Великобритания. В то же время Россия с почти 16 000 новых больных занимает в мире 4 место. За ней следует Бразилия с почти таким же количеством новых случаев.

Во Франции, по сравнению с предыдущими днями, значительно уменьшилось число заражений: раньше отметка достигала 30 000 за сутки, на данный момент зарегистрировали 13000.

В то же время Украина находится на 17 месте среди других стран по суточному приросту больных и 16 – по количеству летальных исходов.

За время пандемии зарегистрировали 40,6 млн случаев заболевания COVID-19, из них – 1,1 млн летальных. Вылечились от коронавируса уже 30,3 млн больных.

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Напомним: