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ООС: російські окупанти двічі порушили "тишу" та запустили безпілотник

Вівторок, 20 жовтня 2020, 07:25
ООС: російські окупанти двічі порушили тишу та запустили безпілотник

19 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню із гранатомету та стрілецької зброї.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю".

Деталі: У штабі стверджують, що неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Окрім того, біля Авдіївки задокументували політ ворожого БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Наші військові подавили безпілотник засобами радіоелектронної боротьби. 

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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