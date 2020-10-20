Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: російські окупанти двічі порушили "тишу" та запустили безпілотник

Вівторок, 20 жовтня 2020, 07:25

19 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню із гранатомету та стрілецької зброї.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю".

Деталі: У штабі стверджують, що неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Окрім того, біля Авдіївки задокументували політ ворожого БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Наші військові подавили безпілотник засобами радіоелектронної боротьби. 

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського відреагували на рішення суду у справі книги про Стуса 

Президент у Раді говоритиме про COVID, Крим, Донбас та армію – ЗМІ

Зеленський пригрозив жорстким карантином, коли хворих буде понад 9500 за добу

Новини 19 жовтня: Медведчук і Стус, виведені мільярди

Facebook видалив сторінку Деркача

За 3 роки "бізнес шанованих людей" вивів з України $22 мільярди - голова податкової

Усі новини...
ООС
Найманці вели вогонь із гранатометів, але загрози нашим військовим не було – ООС
Формування Росії на Донбасі п'ять разів порушили домовленості про перемир'я
На Донбасі ворог тричі порушив режим "тиші" та здійснив мінування перед українськими позиціями
Останні новини
08:00
Головні новини понеділка і ночі: Медведчук і Стус, виведені мільярди
07:25
ООС: російські окупанти двічі порушили "тишу" та запустили безпілотник
06:37
Через бійку дипломатів Китаю та Тайваню загострились відносини між країнами
05:21
Пандемія: за добу захворіло на 100 тисяч більше осіб, ніж одужало
04:26
ФотоВнаслідок вибуху гранати на Луганщині постраждали батько та син
03:32
Місія ОБСЄ нарахувала 22 порушення "тиші" за вихідні на Донбасі
02:44
"Від Росії із любов’ю": США викинули апарати ШВЛ, які прислав Кремль
01:59
Трамп назвав "ідіотом" головного інфекціоніста США, який застерігає від COVID-19
01:21
Росія виділить 8 млрд рублів на опріснення води в Криму
00:46
У російському сегменті МКС зламався туалет
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!