ООС: российские оккупанты дважды нарушили "тишину" и запустили беспилотник
19 октября вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня с гранатомета и стрелкового оружия.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие".
Детали: В штабе утверждают, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
Кроме того, у Авдеевки задокументировали полет вражеского БПЛА, что пересек линию разграничения. Наши военные подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина.