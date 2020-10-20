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ООС: российские оккупанты дважды нарушили "тишину" и запустили беспилотник

Вторник, 20 октября 2020, 07:25

19 октября вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня с гранатомета и стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие".

Детали: В штабе утверждают, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, у Авдеевки задокументировали полет вражеского БПЛА, что пересек линию разграничения. Наши военные подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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