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COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

Вівторок, 20 жовтня 2020, 08:53
COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

За добу 19 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 469 особам, померли 113 хворих - це антирекорд, одужали 3 044 особи - це рекорд; було госпіталізовано 841 людину.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області добовий приріст хворих дещо зменшився, а Житомирська область вийшла на третє місце за кількістю нових випадків.

У Києві – 462 нових випадки, 17 летальних. Крім того, в Київській області – 242 нових випадки, 4 летальних.  

У Харківській області – 446 нових випадків, 7 летальних.

Житомирська область – 376 нових хворих, 3 пацієнти померли.

Львівська область – 289 нових випадків, 13 летальних.

Дніпропетровська область – 285 нових випадків, 11 летальних.

Одеська область – 264 нових випадків, 7 летальних.

Донецька область – 256 нових випадків, 3 летальних.

Полтавська область – 249 нових випадків, 10 летальних.

Тернопільська область – 235 нових хворих, 2 пацієнти померли.

Івано-Франківська область – 221 новий випадок, 4 летальних.

 

Зараз хворіють на COVID-19 в Україні 173 788 осіб.

Із зафіксованих за час пандемії 309 107 хворих 5 786 осіб померли, 129 533 осіб одужали.

З усіх виявлених із початку березня хворих було 18 828 дітей і 19 809 медпрацівників. За останню  добу діагноз коронавірусна хвороба підтверджено 275 дітям і 214 медпрацівникам.  

За добу 20 жовтня в Україні було зроблено 53 403 тестування, з них 31 543 методом ПЛР і 21 860 методом ІФА.

Нагадаємо: 19 жовтня Україна була на 17 місці серед інших країн за добовим приростом хворих та на 16-му – за кількістю летальних випадків. 

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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