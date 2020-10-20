COVID в Україні: 5 469 хворих і 113 смертей за добу

За добу 19 жовтня в Україні COVID-19 діагностували 5 469 особам, померли 113 хворих - це антирекорд, одужали 3 044 особи - це рекорд; було госпіталізовано 841 людину.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області добовий приріст хворих дещо зменшився, а Житомирська область вийшла на третє місце за кількістю нових випадків.

У Харківській області – 446 нових випадків, 7 летальних.

У Києві – 462 нових випадки, 17 летальних. Крім того, в Київській області – 242 нових випадки, 4 летальних.

Житомирська область – 376 нових хворих, 3 пацієнти померли.

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