COVID в Украине: 5469 больных и 113 смертей за сутки

За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных - это антирекорд, выздоровели 3 044 человека - это рекорд; был госпитализирован 841 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Харьковской области суточный прирост больных несколько уменьшился, а Житомирская область вышла на третье место по количеству новых случаев.

В Киеве - 462 новых случая, 17 летальных. Кроме того, в Киевской области - 242 новых случая, 4 летальных.

В Харьковской области - 446 новых случаев, 7 летальных.

Житомирская область - 376 новых больных, 3 пациента умерли.

Львовская область - 289 новых случаев, 13 летальных.

Днепропетровская область - 285 новых случаев, 11 летальных.

Одесская область - 264 новых случаев, 7 летальных.

Донецкая область - 256 новых случаев, 3 летальных.

Полтавская область - 249 новых случаев, 10 летальных.

Тернопольская область - 235 новых больных, 2 пациента умерли.

Ивано-Франковская область - 221 новый случай, 4 летальных.

Сейчас болеют COVID-19 в Украине 173 788 человек.

Из зафиксированных за время пандемии 309 107 больных 5 786 человек умерли, 129 533 человек выздоровели.

Из всех выявленных с начала марта больных было 18 828 детей и 19 809 медработников. За последние сутки диагноз коронавирусная болезнь подтвердили 275 детям и 214 медработникам.

За сутки 20 октября в Украине было сделано 53 403 тестирования, из них 31 543 методом ПЦР и 21 860 методом ИФА.

Напомним: 19 октября Украина была на 17 месте среди других стран по суточному приросту больных и на 16-м - по количеству летальных исходов.