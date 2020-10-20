ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева

Государственная архитектурно-строительная инспекция 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по улице Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на сайт ГАСИ

Дословно: "Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое строительство) на улице Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе г. Киев" (корректировка)"".

Детали: Издание отмечает, что ООО "Сага 18" с осени прошлого года пыталось получить в ГАСК разрешение на строительство на ул. Сагайдачного, 18.

В этом году ГАСИ дважды отказывала в выдаче разрешения. В частности, 14 августа – по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада (вместо 12 м (3 этажа) – фактически 17,3 м (3 этажа и мансарда)), необеспечения проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники и т.д.

Согласно разрешению ГАСИ, "Сага 18" завершает строительство 7-этажного делового центра.

Несмотря на это на собственном сайте и на сайтах продажи жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс Saga City Space. Правда, застройщик избегает слова "квартиры" и продает "апартаменты".

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