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ГАСИ таки разрешила Вавришу строить "деловой центр" в старинном центре Киева

Вторник, 20 октября 2020, 09:41
ГАСИ таки разрешила Вавришу строить деловой центр в старинном центре Киева
Фото saga-city.space

Государственная архитектурно-строительная инспекция 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по улице Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на сайт ГАСИ

Дословно: "Разрешение выдано на "Завершение строительства делового центра (новое строительство) на улице Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе г. Киев" (корректировка)"".

Детали: Издание отмечает, что ООО "Сага 18" с осени прошлого года пыталось получить в ГАСК разрешение на строительство на ул. Сагайдачного, 18.

В этом году ГАСИ дважды отказывала в выдаче разрешения. В частности, 14 августа – по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада (вместо 12 м (3 этажа) – фактически 17,3 м (3 этажа и мансарда)), необеспечения проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники и т.д.

Согласно разрешению ГАСИ, "Сага 18" завершает строительство 7-этажного делового центра.

 

Несмотря на это на собственном сайте и на сайтах продажи жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс Saga City Space. Правда, застройщик избегает слова "квартиры" и продает "апартаменты".

Предыстория:

  • Новые градостроительные условия и ограничения на завершение строительства делового центра на ул. Сагайдачного, 18 ООО "Сага 18" получило 29 марта 2019 года.
  • ООО "Сага 18" через суд обязало Минкультуры повторно рассмотреть вопрос о согласовании проектной документации фирмы по "деловому центру" на ул. Сагайдачного, 18. Минкульт пропустил сроки кассационного обжалования этого решения.
  • По данным "Наших грошей", следователи Главного управления Нацполиции расследуют уголовное производство, начатое 10 июня этого года, в рамках которого 17 августа на два участка по ул. П. Сагайдачного, 18, являющиеся частной собственностью, и незавершенное строительство Деловой центр I и II очередь Подольский райсуд Киева наложил арест. Но 17 сентября этот арест отменил судья Голосеевского райсуда Киева, ссылаясь на нарушение территориальной подсудности.
  • В конце июля этого года застройщик открыл уличную часть Saga City Space.
  • ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрыты не диверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Овсий – юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development.
  • Генподрядчиком строительства является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор в ноябре 2019 года.
  • Владельцами "Атмосфера Инжиниринг Системз" в равных долях являются Наталья Берест, Евгений Ивинский, Виктория Коробенко и ООО "Роксвил", которым владеет Михаил Петрик – партнер по бизнесу Артема Петрощука, родного брата Евгения Петрощука – одого из непубличных, но ключевых советников председателя Укравтодора Александра Кубракова. В 2019 году Евгений Петрощук напрямую владел долей в ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВаврышстроительство
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