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"Не на Мальдіви, на передову": 120 "слуг народу" поїдуть на Донбас  

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:02
Не на Мальдіви, на передову: 120 слуг народу поїдуть на Донбас  

Президент Володимир Зеленський анонсував поїздку 120 народних депутатів від партії "Слуга народу" на Донбас на 21 жовтня.

Джерело: послання голови держави до Верховної Ради з трибуни парламенту  

Пряма мова: "Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись: депутати поїдуть на передову. І почують про ситуацію там не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих мешканців".

Нагадаємо: Парламентська фракція "Слуга народу" планувала провести виїзне засідання на Донбасі на початку жовтня, але 30 вересня Верховна Рада пішла на карантин – і цю ідею відклали.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСлуга народуВерховна РадаДонбас
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